В Украину снова придут похолодание и дожди: какие области накроет непогода
Погода в Украине сегодня, 16 мая, будет с дождями в некоторых регионах. Также местами ожидается похолодание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По прогнозу синоптиков, сегодня часть Украины накроет атмосферный фронт, связанный с циклоном над Польшей. Он принесет прохладную погоду на западе Украины, а также в большинстве северных областей и Винницкой области.
Остальная территория будет находиться под влиянием более теплой и сухой воздушной массы с юго-запада.
В целом сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. На севере и в центре прогнозируются дожди, а на остальной территории страны - без осадков.
Ветер южный и юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Но в южных, центральных регионах, а также в Волынской и Сумской областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха днем в западных, большинстве северных регионов и Винницкой области будет в пределах +9 +14 градусов, а на остальной территории +16 +21.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня облачно, ветер юго-западный, 5-10 м/с. По прогнозам синоптиков, столицу Украины сегодня накроют дожди.
Столбики термометров в Киеве днем покажут +9 +11 градусов, а в области +9 +14 градусов.
Украину засыпало снегом в мае
Май в Украине выдался не очень теплым, по сравнению с другими годами. Кроме того, запад Украины неоднократно засыпало снегом. Морозная погода наблюдалась в Карпатах в минувшие выходные.
В четверг, 15 мая, жители западных областей Украины сообщали о снеге. В частности, заснежило во Львовской области.
Весенние морозы в Украине уничтожили часть урожая. РБК-Украина рассказывало, каких фруктов будет не хватать и насколько подскочат цены.
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