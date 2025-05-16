В Украину снова придут похолодание и дожди: какие области накроет непогода

Погода в Украине сегодня, 16 мая, будет с дождями в некоторых регионах. Также местами ожидается похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, сегодня часть Украины накроет атмосферный фронт, связанный с циклоном над Польшей. Он принесет прохладную погоду на западе Украины, а также в большинстве северных областей и Винницкой области.

Остальная территория будет находиться под влиянием более теплой и сухой воздушной массы с юго-запада.

В целом сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. На севере и в центре прогнозируются дожди, а на остальной территории страны - без осадков.

Ветер южный и юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Но в южных, центральных регионах, а также в Волынской и Сумской областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха днем в западных, большинстве северных регионов и Винницкой области будет в пределах +9 +14 градусов, а на остальной территории +16 +21.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно, ветер юго-западный, 5-10 м/с. По прогнозам синоптиков, столицу Украины сегодня накроют дожди.

Столбики термометров в Киеве днем покажут +9 +11 градусов, а в области +9 +14 градусов.