Зима повернулась: Карпати вкрило снігом у травні (фото)

Українські Карпати засипало снігом 10 травня. Крім того, в горах фіксують неабиякий мороз.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС Івано-Франківської області .

Як зазначали в коментарях, ці фото були зроблені в селі Бистриця Надвірнянського району Івано-Франківської області.

Додамо, що сніг в Карпатах спостерігали і 9 травня. Кадри засніжених гір публікували в мережі.

Сніг у Карпатах

У високогірних районах Карпат випав сніг не вперше в травні. Так, за добу на 8 травня випало близько 2 сантиметрів снігу. На горі Піп Іван цього дня зафіксувалися хмарність, туман та обмежена видимість. Вітер відсутній, температура повітря становить -2 градуси.

Рятувальні служби закликали тимчасово утриматися від походів у гори через несприятливі погодні умови. Туристам рекомендували стежити за актуальними прогнозами перед виходом на маршрут.

Нагадаємо, також в Україні 6 квітня випав сніг. Кадри незвичного явища як для другого місяця весни, фіксували на заході, зокрема, у Львові та на Волині.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.