Україну знову накриють дощі: якою буде погода 6 квітня

14:27 05.04.2026 Нд
2 хв
Де буде дощ, а де потеплішає до +20?
aimg Тетяна Степанова
Україну знову накриють дощі: якою буде погода 6 квітня Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 6 квітня (Getty Images)

В Україні завтра, 6 квітня, у більшості регіонів очікуються дощі. Водночас вдень прогнозується до +20 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі у більшості західних областей, вдень в Україні, крім південного сходу, дощі.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі в Карпатах, вдень у західних, більшості північних та центральних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла (на сході та північному сході 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); вдень 15-20° тепла, у західних та північних областях 11-16° тепла.

Україну знову накриють дощі: якою буде погода 6 квітня

facebook.com/UkrHMC

Погода у Києві

У Києві та області завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 11-16° тепла; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 13-15° тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про погодні "гойдалки" та прогнозували зміну погодних умов, зокрема ймовірність заморозків на Великдень.

Також в Укргідрометцентр оприлюднили коротку кліматичну характеристику квітня та прогноз погоди на другий місяць весни.

