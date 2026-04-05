Украину снова накроют дожди: какой будет погода 6 апреля

В Украине завтра, 6 апреля, в большинстве регионов ожидаются дожди. В то же время днем прогнозируется до +20 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

Завтра в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве западных областей, днем в Украине, кроме юго-востока, дожди.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ночью в Карпатах, днем в западных, большинстве северных и центральных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла (на востоке и северо-востоке 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°); днем 15-20° тепла, в западных и северных областях 11-16° тепла.

Погода в Киеве

В Киеве и области завтра будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 11-16° тепла; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 13-15° тепла.