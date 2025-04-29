Україну знову атакують російські "Шахеди": де небезпека ударів

Перші групи ударних БпЛА зайшли в Україну з акваторії Чорного моря близько 23:00. Вони рухалися у напрямку Одеської області, зокрема міста Вилкове.

О 23:26 моніторингові канали повідомляли про вибухи в районі цього міста.

Згодом безпілотники з'явилися на півночі та сході країни.

Станом на 00:06 група ворожих дронів рухалася з Чернігівської області курсом на південь, також був помічений рух БпЛА у напрямку Харкова.

Також військові повідомили про загрозу застосування БпЛА у Київській області, о 00:12 в області було оголошено повітряну тривогу.

Моніторингові канали повідомили про рух близько 10 "Шахедів" у напрямку Чорнобильської зони відчуження і Страхолісся і далі на Житомирську область.

Станом на 00:37 російські дрони рухалися:

на межі Харківщини та Сумщини;

на сході Сумщини;

на заході Ченігівщини, курс південний;

на півдні Одещини, курс довільний.

О 00:46 було оголошено повітряну тривогу в Києві. Військові повідомляють про "Шахеди" на півночі Київської області, тримають курс на Київ.

О 00:58 військові повідомили про ударний БпЛА на Суми з півдня.

Станом на 01:18 ворожі дрони рухалися:

на сході Сумщини курс південно-західний/північний.

на межі Харківщини та Сумщини.

на сході та заході Харківщини курс південно-західний.

на півночі Київщини курсом на Київ.

Станом на 01:41 російські дрони рухалися:

на півдні Сумщини, курс на Полтавську область;

на півночі та в центрі Харківської області, курс на Полтавську область;

на межі Дніпропетровської та Запорізької областей, курс північний;

на півдні Одеської області, курс довільний.

О 02:01 військові повідомили про рух БпЛА на Полтаву з півночі.

Станом на 01:32 карта повітряних тривог України виглядала так: