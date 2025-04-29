Україну знову атакують російські "Шахеди": де небезпека ударів

Російські військові запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу та є ризик ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.
Перші групи ударних БпЛА зайшли в Україну з акваторії Чорного моря близько 23:00. Вони рухалися у напрямку Одеської області, зокрема міста Вилкове.
О 23:26 моніторингові канали повідомляли про вибухи в районі цього міста.
Згодом безпілотники з'явилися на півночі та сході країни.
Станом на 00:06 група ворожих дронів рухалася з Чернігівської області курсом на південь, також був помічений рух БпЛА у напрямку Харкова.
Також військові повідомили про загрозу застосування БпЛА у Київській області, о 00:12 в області було оголошено повітряну тривогу.
Моніторингові канали повідомили про рух близько 10 "Шахедів" у напрямку Чорнобильської зони відчуження і Страхолісся і далі на Житомирську область.
Станом на 00:37 російські дрони рухалися:
О 00:46 було оголошено повітряну тривогу в Києві. Військові повідомляють про "Шахеди" на півночі Київської області, тримають курс на Київ.
О 00:58 військові повідомили про ударний БпЛА на Суми з півдня.
Станом на 01:18 ворожі дрони рухалися:
Станом на 01:41 російські дрони рухалися:
О 02:01 військові повідомили про рух БпЛА на Полтаву з півночі.
Станом на 01:32 карта повітряних тривог України виглядала так:
В цілому за останню добу на 28 квітня армія РФ запустила в напрямку України понад 160 ударних БпЛА.
Зокрема, російські терористи масовано атакували "Шахедами" Черкаси. Через влучання дронів, місто і низка довколишніх сіл лишилися без газопостачання, яке ввечері частково відновили.
Вдень у неділю, 27 квітня, агресор обстріляв авіабомбами по Костянтинівці на Донеччині, є загиблі.
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