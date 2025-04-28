Росія запустила понад 160 "Шахедів" по Україні: які результати показала ППО

Російська армія протягом останньої доби запустила по території України 166 ударних дронів по типу "Шахед". Сили ППО працювали у центральних та східних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

У ніч на 28 квітня 2025 року, з 23:30 27 квітня, противник атакував Україну 166-ма ударними дронами та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів:

Курськ;

Міллерово;

Орел.

Основним напрямком ворога була Сумська та Черкаська області. Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 17:00 підтверджено збиття 40 ударних дронів типу "Шахед" на сході, півночі та в центрі України. Також 74 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.