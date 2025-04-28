Черкаська область пережила одну з наймасштабніших атак: в ОВА розкрили деталі обстрілу
Черкаська область, сьогодні, 28 квітня, пережила одну з наймасштабніших атак. Загалом протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 15 дронів, але були й влучання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігоря Табуреця.
За словами Табуреця, під прицілом була критична інфраструктура.
Внаслідок обстрілу було пошкоджено об'єкт газового господарства.
"Наразі без газопостачання частина споживачів обласного центру (Черкас, - ред.) та довколишніх сіл. Усі потрібні служби працюють, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки", - додав він.
Обстріл Черкас та області
Близько о 08:30 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про рух безпілотних літальних апаратів у напрямку Золотоноші та Сміли. Вже після 11 ранку стало відомо про дрон над Черкасами. Тоді ж місце ЗМІ заявили, що місто атакували щонайменше десяток дронів.
Станом на 13:15 про постраждалих внаслідок атаки не повідомлялось.
Пізніше міський голова Черкас Анатолій Бондаренко повідомив, що терористи пошкодили об'єкт інфраструктури у місті та закликав містян терміново вимкнути всі газові прилади й не користуватися газом у приватних будинках. Більш детальну інформацію про ситуацію він пообіцяв розкрити протягом дня.
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