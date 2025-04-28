ua en ru
Пн, 28 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Черкаська область пережила одну з наймасштабніших атак: в ОВА розкрили деталі обстрілу

Понеділок 28 квітня 2025 15:59
UA EN RU
Черкаська область пережила одну з наймасштабніших атак: в ОВА розкрили деталі обстрілу Ілюстративне фото: Черкаська область пережила одну з наймасштабніших атак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Черкаська область, сьогодні, 28 квітня, пережила одну з наймасштабніших атак. Загалом протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 15 дронів, але були й влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігоря Табуреця.

За словами Табуреця, під прицілом була критична інфраструктура.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено об'єкт газового господарства.

"Наразі без газопостачання частина споживачів обласного центру (Черкас, - ред.) та довколишніх сіл. Усі потрібні служби працюють, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки", - додав він.

Обстріл Черкас та області

Близько о 08:30 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про рух безпілотних літальних апаратів у напрямку Золотоноші та Сміли. Вже після 11 ранку стало відомо про дрон над Черкасами. Тоді ж місце ЗМІ заявили, що місто атакували щонайменше десяток дронів.

Станом на 13:15 про постраждалих внаслідок атаки не повідомлялось.

Пізніше міський голова Черкас Анатолій Бондаренко повідомив, що терористи пошкодили об'єкт інфраструктури у місті та закликав містян терміново вимкнути всі газові прилади й не користуватися газом у приватних будинках. Більш детальну інформацію про ситуацію він пообіцяв розкрити протягом дня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Черкаська область
NEWS
ЗСУ втратили Су-27 під час атаки дронів, пілот встиг врятуватись: деталі
ЗСУ втратили Су-27 під час атаки дронів, пілот встиг врятуватись: деталі
DAILY
Два дні з артилеристами 44-ї бригади: що відбувається на Запорізькому напрямку
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Два дні з артилеристами 44-ї бригади: що відбувається на Запорізькому напрямку