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Украину снова атакуют российские "Шахеды": где опасность ударов

Иллюстративное фото: россияне запустили дроны по Украине (t.meirpin_bucha_gostomel)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть риск ударов.

Первые группы ударных БпЛА зашли в Украину из акватории Черного моря около 23:00. Они двигались в направлении Одесской области, в частности города Вилково.

В 23:26 мониторинговые каналы сообщали о взрывах в районе этого города.

Впоследствии беспилотники появились на севере и востоке страны.

По состоянию на 00:06 группа вражеских дронов двигалась из Черниговской области курсом на юг, также было замечено движение БпЛА в направлении Харькова.

Также военные сообщили об угрозе применения БпЛА в Киевской области, в 00:12 в области была объявлена воздушная тревога.

Мониторинговые каналы сообщили о движении около 10 "Шахедов" в направлении Чернобыльской зоны отчуждения и Страхолесья и далее на Житомирскую область.

По состоянию на 00:37 российские дроны двигались:

  • на границе Харьковской и Сумской областей;
  • на востоке Сумской области;
  • на западе Черниговщины, курс южный;
  • на юге Одесской области, курс произвольный.

В 00:46 была объявлена воздушная тревога в Киеве. Военные сообщают о "Шахедах" на севере Киевской области, держат курс на Киев.

В 00:58 военные сообщили об ударном БпЛА на Сумы с юга.

По состоянию на 01:18 вражеские дроны двигались:

  • на востоке Сумщины курс юго-западный/северный.
  • на границе Харьковщины и Сумщины.
  • на востоке и западе Харьковщины курс юго-западный.
  • на севере Киевщины курсом на Киев.

По состоянию на 01:32 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Воздушные атаки россиян

В целом за последние сутки на 28 апреля армия РФ запустила в направлении Украины более 160 ударных БпЛА.

В частности, российские террористы массированно атаковали "Шахедами" Черкассы. Из-за попадания дронов, город и ряд близлежащих сел остались без газоснабжения, которое вечером частично возобновили.

Днем в воскресенье, 27 апреля, агрессор обстрелял авиабомбами по Константиновке Донецкой области, есть погибшие.

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Атака дронов