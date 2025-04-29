Украину снова атакуют российские "Шахеды": где опасность ударов

Российские военные запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть риск ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
Первые группы ударных БпЛА зашли в Украину из акватории Черного моря около 23:00. Они двигались в направлении Одесской области, в частности города Вилково.
В 23:26 мониторинговые каналы сообщали о взрывах в районе этого города.
Впоследствии беспилотники появились на севере и востоке страны.
По состоянию на 00:06 группа вражеских дронов двигалась из Черниговской области курсом на юг, также было замечено движение БпЛА в направлении Харькова.
Также военные сообщили об угрозе применения БпЛА в Киевской области, в 00:12 в области была объявлена воздушная тревога.
Мониторинговые каналы сообщили о движении около 10 "Шахедов" в направлении Чернобыльской зоны отчуждения и Страхолесья и далее на Житомирскую область.
По состоянию на 00:37 российские дроны двигались:
В 00:46 была объявлена воздушная тревога в Киеве. Военные сообщают о "Шахедах" на севере Киевской области, держат курс на Киев.
В 00:58 военные сообщили об ударном БпЛА на Сумы с юга.
По состоянию на 01:18 вражеские дроны двигались:
По состоянию на 01:32 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
В целом за последние сутки на 28 апреля армия РФ запустила в направлении Украины более 160 ударных БпЛА.
В частности, российские террористы массированно атаковали "Шахедами" Черкассы. Из-за попадания дронов, город и ряд близлежащих сел остались без газоснабжения, которое вечером частично возобновили.
Днем в воскресенье, 27 апреля, агрессор обстрелял авиабомбами по Константиновке Донецкой области, есть погибшие.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.