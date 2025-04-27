Росіяни завдали дев'ять ударів по Костянтинівці: є загиблі, багато поранених (відео)

Фото: росіяни скинули дев'ять авіабомб на Костянтинівку, є загиблі і багато поранених (ілюстрація/t me dsns_telegram)

Російська армія завдала дев'ять ударів - авіабомбами КАБ-250 та дронами - по Костянтинівці 26 квітня. Є загиблі, сім людей поранені.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.

"Вчора росіяни завдали по місту 9 авіаударів бомбами КАБ-250 та БПЛА. На місцях влучань працювали одразу декілька груп парамедиків", - йдеться у повідомленні. Внаслідок атаки, за даними поліції, загинули двоє чоловіків віком 41 та 45 років. "Поранено сім осіб: дві жінки - віком 52 і 60 років та п’ятеро чоловіків віком 50, 53, 56, 56 і 64 років", - зазначили правоохоронці. До того ж руйнувань зазнали 34 цивільних об’єкти: 2 багатоквартирних і 20 приватних будинків, адмінбудівля, нежитлові приміщення, транспортні засоби.