Україну знову атакують російські "Шахеди": де загроза удару

Військові повідомляють про рух ударних БпЛА територією Сумської області у напрямку Чернігівської та Полтавської областей.

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Ворожі БпЛА у Чернігівській області, рухаються у західному напрямку на Київську область.

На даний момент мапа повітряних тривог України виглядає так: