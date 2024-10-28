Украину снова атакуют российские "Шахеды": где угроза удара

Воздушные атаки

Напомним, вечером в понедельник, 28 октября, российский агрессор ударил баллистикой по Кривому Рогу.

В городе поврежден жилой дом, пострадали 10 человек.

Кроме того, российские военные обстреляли управляемыми авиабомбами Харьков.

В результате атаки поврежден дом Государственной Промышленности, есть пострадавшие.

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