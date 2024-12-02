Україну знову атакують російські дрони "Шахед": де загроза ударів

Перші ударні БпЛА почали залітати в повітряний простір о 21:44 з південного напрямку.

Згодом ворог запустив безпілотники також з північно-східного напрямку через Сумську область.

Станом на 23:37 ударні БпЛА рухаються з акваторії Чорного моря курсом на Білгород-Дністровський район Одеської області.

Також "Шахеди" у західній частині Кіровоградської області, рухаються північно-західним курсом.

Крім того, безпілотники у південній частині Миколаївської області, рухаються на північний-захід.

До того ж, БпЛА у північній та південно-західній частині Чернігівської області, курс західний.

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Дрони у північній та південній частинах Чернігівської області, курс західний.

БпЛА у північній частині Київської області, курс західний.

Безпілотники у північно-західній частині Миколаївської області, курс північно-західний.

"Шахеди" у західній частині Вінницької області, курс західний.

Дрони у західній частині Черкаської області, курс північно-східний.

БпЛА в північній частині Одещини, курс північно-західний.

Станом на 01:26 мапа повітряних тривог України виглядає так: