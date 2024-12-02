В Україні вперше показали аналог "Шахеда": у ЗМІ розповіли про його відмінності від оригіналу
В Україні під час візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца вперше було показано аналог іранського "Шахеда". Але він має відмінність від іранського прототипу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Що передувало
Сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув з візитом до Києва. Під час цього президент Володимир Зеленський показав Шольцу виробництво українських безпілотників.
Саме на фото з виставки і видно дрон, який за своєю формою нагадає зменшену копію іранського "Шахеда".
Фото: український "Шахед" (president.gov.ua)
Що відомо про дрон
Як пише Defense Express, ймовірно, український безпілотник було зроблено за дуже схожою аеродинамічною схемою як і іранський дрон. Він виготовлений у вигляді літаючого крила та вертикальних стабілізаторів на закінцівках.
Попри це, український дрон не є аналогом Shahed-136, адже малоймовірно, що він далекобійний. Про це свідчать його розміри, які стають зрозумілішими на фото з інших ракурсів.
Ймовірно, український безпілотник має десь 1,5 метра розмаху крила та довжини. А ось Shahed-136 має довжину 3,75 метра, а розмах крила у 2,5 метра. Можна помітити, що український дрон оснащений електричним двигуном, який забезпечує значно меншу дальність польоту ніж двигун внутрішнього згорання.
Це свідчить про те, що дальність польоту такого дрона та вага його бойової частини значно менші ніж в іранського прототипа. Але варто зауважити, що український дрон має інше призначення.
На думку Defense Express, український дрон є баражуючим боєприпасом, який призначений для ураження цілей у ближньому тилу противника. На це вказують такі деталі, як антени та отвір у носовому обтічнику, який може бути камерою.
Скоріше за все, мова йде про абсолютно іншу категорію засобів ураження. Цей дрон, ймовірно, може діяти на дальності до 50-100 км та уражати бронетехніку, артилерію та інші аналогічні ворожі цілі.
Варто також зауважити, що Офісі президента заявили, що Шольцу було показано дрони "вітчизняного виробництва, а також створені в Україні в межах співпраці з німецькими компаніями".
Модифікація іранського безпілотника Shahed
Раніше ми писали про те, що в іранській столиці Тегерані представили нову модифікацію ударного БПЛА Shahed-136, яка отримала назву Shahed-238. Її презентували у трьох версіях із різними системами наведення.
Пізніше, у Повітряних силах зазначили, що модифікований безпілотник Shahed-238, є складнішою для виявлення ціллю через низку своїх особливостей.
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