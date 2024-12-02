Летіли на Кривий Ріг. Українські воїни збили три ракети Х-59/69

Українські захисники сьогодні, 2 грудня, ввечері знищили три ракети Х-59/69. Окупанти намагалися завдати удару по Кривому Рогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

За даними Повітряних сил, о 17:30 та 19:30 російська тактична авіація випустила по Кривому Рогу три ракети Х-59/69. Для атаки ворог застосував свої літаки Су-34 та Су-57.

"Всі три ракети були збиті протиповітряною обороною повітряного командування "Схід", - уточнили у Повітряних силах.