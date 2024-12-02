Украину снова атакуют российские дроны "Шахед": где угроза ударов

Первые ударные БпЛА начали залетать в воздушное пространство в 21:44 с южного направления.

Позже враг запустил беспилотники также с северо-восточного направления через Сумскую область.

По состоянию на 23:37 ударные БпЛА движутся из акватории Черного моря курсом на Белгород-Днестровский район Одесской области.

Также "Шахеды" в западной части Кировоградской области, движутся северо-западным курсом.

Кроме того, беспилотники в южной части Николаевской области, движутся на северо-запад.

К тому же, БпЛА в северной и юго-западной части Черниговской области, курс западный.

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Дроны в северной и южной частях Черниговской области, курс западный.

БпЛА в северной части Киевской области, курс западный.

Беспилотники в северо-западной части Николаевской области, курс северо-западный.

«Шахеды» в западной части Винницкой области, курс западный.

Дроны в западной части Черкасской области, курс северо-восточный.

БпЛА в северной части Одесской области, курс северо-западный.

По состоянию на 00:55 карта воздушных тревог Украины выглядит так: