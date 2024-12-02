Украину снова атакуют российские дроны "Шахед": где угроза ударов

Вечером 2 декабря, россияне запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Первые ударные БпЛА начали залетать в воздушное пространство в 21:44 с южного направления.
Позже враг запустил беспилотники также с северо-восточного направления через Сумскую область.
По состоянию на 23:37 ударные БпЛА движутся из акватории Черного моря курсом на Белгород-Днестровский район Одесской области.
Также "Шахеды" в западной части Кировоградской области, движутся северо-западным курсом.
Кроме того, беспилотники в южной части Николаевской области, движутся на северо-запад.
К тому же, БпЛА в северной и юго-западной части Черниговской области, курс западный.
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Дроны в северной и южной частях Черниговской области, курс западный.
БпЛА в северной части Киевской области, курс западный.
Беспилотники в северо-западной части Николаевской области, курс северо-западный.
«Шахеды» в западной части Винницкой области, курс западный.
Дроны в западной части Черкасской области, курс северо-восточный.
БпЛА в северной части Одесской области, курс северо-западный.
По состоянию на 00:55 карта воздушных тревог Украины выглядит так:
По данным Генштаба, за прошедшие сутки военные агрессора обстреляли Украину 36 управляемыми авиабомбами, а также 717 дронами-камикадзе.
Вечером 2 декабря, российские истребители Су-34 и Су-57 выпустили ракеты в направлении Кривого Рога. Силы ПВО уничтожили все три воздушные цели.
Тем временем украинские разработчики впервые продемонстрировали аналог российского дрона "Шахед" и рассказали о его главных особенностях.
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