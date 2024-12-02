За добу армія РФ випустила по Україні 36 КАБів та понад 700 ударних дронів, - Генштаб

З початку доби 2 грудня на фронті відбулося 193 бойових зіткнення. Ворог сконцентрував зусилля на трьох напрямках на заході Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє зведення Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Впродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України один ракетний та 25 авіаційних ударів, застосувавши одну керовану ракету та 36 керованих авіаційних бомб (КАБів).

Крім цього, росіяни залучили для ураження 717 дронів-камікадзе та понад чотири тисячі разів обстріляли позиції наших військ і населені пункти.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку наші війська відбивали 6 атак противника в районах Вовчанська та Стариці - чотири атаки відбито, два боєзіткнення тривають до цього часу. Ворог завдав авіаударів по населених пунктах Нескучне та Козача Лопань, застосувавши вісім КАБів.

На Куп’янському напрямку противник сім разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Дворічної, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Колісниківки та Лозової. Українські захисники відбили шість атак, ще одне боєзіткнення наразі триває.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Греківка, Чернещина, Копанки, Ямполівка і Терни.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив один штурм позицій наших захисників у районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано чотири бойових зіткнення біля Григорівки та Часового Яру, які успішно відбили наші захисники.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Щербинівка. На даний час продовжується три бойових зіткнення.

На Покровському напрямку від початку цієї доби росіяни 40 разів намагалися прорвати нашу оборону біля населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Красний Яр, Даченське, Жовте, Чумацьке та Новий Труд. Дотепер триває одне боєзіткнення.

Противник зазнає суттєвих втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено понад 411 окупантів, 200 з них - безповоротно. Також знищено один автомобіль та міномет противника.

На Курахівському напрямку ворог 67 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Берестки, Старі Терни, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальне, Катеринівка, Антонівка та Ганівка, два боєзіткнення - тривають. За уточненою інформацією знешкоджено 100 окупантів, 45 з них - безповоротно, до того ж знищено два мотоцикли та дві переносні станції радіоелектронної боротьби ворога.

На Времівському напрямку загарбники здійснили 40 наступальних дій неподалік Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки, Новоандріївки, Новосілки та Новополя. П’ять боєзіткнень тривають до цього часу. Ворог завдав авіаційного удару однією керованою бомбою в районі Андріївки.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаудару, задіявши штурмову авіацію по району населеного пункту Гуляйполе.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили дві атаки противника неподалік Дніпрян та острова Козацький, противник успіху не мав.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.