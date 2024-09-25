В Україну зайде циклон Brigitta. Синоптик дала прогноз на сьогодні

Похолодання в Україні

Про похолодання в Україні синоптики говорять уже давно, починаючи з початку вересня. Але поки що зниження температури повітря в перший місяць осені видно тільки вночі.

Посилення вітру та дощі синоптик Наталка Діденко прогнозувала якраз на 25 та 27-28 вересня відповідно. При цьому раніше синоптик уже попереджала, що погода почне змінюватися в Україні 28-29 вересня.

Детальніше про погоду на четвертий робочий тиждень вересня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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