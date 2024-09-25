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В Украину зайдет циклон Brigitta. Синоптик дала прогноз на сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 25 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Часть Украины 25 сентября окажется под влиянием циклона Brigitta. Потому дожди сегодня возможны на западе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Атмосферный фронт с запада, связанный со скандинавским циклоном Brigitta, будет "ухаживать" за Украиной - в западных областях местами пройдут дожди, вероятно с грозами", - рассказала она.

Из-за циклона Brigitta на западе Украины пройдут дожди 25 сентября (facebook.com/tala.didenko)

Однако, по данным синоптика, остальная территория Украины все еще будет принадлежать антициклону, поэтому в большинстве областей 25 сентября предполагается сухая солнечная погода.

"Температура воздуха почти летняя, предполагается +23...+28 градусов, в западных областях +21+24 градусов", - добавила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве среда обещает быть сухой солнечной и теплой, до +26 градусов.

"Ощутимое похолодание ориентировочно 29 сентября, но до окончательно устойчивого снижения температуры воздуха еще далеко", - отметила синоптик.

Похолодание в Украине

О похолодании в Украине синоптики говорят уже давно, начиная с начала сентября. Но пока снижение температуры воздуха в первый месяц осени видно только ночью.

Усиление ветра и дожди синоптик Наталка Диденко прогнозировала как раз на 25 и 27-28 сентября соответственно. При этом ранее синоптик уже предупреждала, что погода начнет меняться в Украине 28-29 сентября.

Подробнее о погоде на четвертую рабочую неделю сентября - читайте в материале РБК-Украина.

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