В Украину зайдет циклон Brigitta. Синоптик дала прогноз на сегодня

Часть Украины 25 сентября окажется под влиянием циклона Brigitta. Потому дожди сегодня возможны на западе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Атмосферный фронт с запада, связанный со скандинавским циклоном Brigitta, будет "ухаживать" за Украиной - в западных областях местами пройдут дожди, вероятно с грозами", - рассказала она.
Из-за циклона Brigitta на западе Украины пройдут дожди 25 сентября (facebook.com/tala.didenko)
Однако, по данным синоптика, остальная территория Украины все еще будет принадлежать антициклону, поэтому в большинстве областей 25 сентября предполагается сухая солнечная погода.
"Температура воздуха почти летняя, предполагается +23...+28 градусов, в западных областях +21+24 градусов", - добавила Диденко.
В Киеве среда обещает быть сухой солнечной и теплой, до +26 градусов.
"Ощутимое похолодание ориентировочно 29 сентября, но до окончательно устойчивого снижения температуры воздуха еще далеко", - отметила синоптик.
О похолодании в Украине синоптики говорят уже давно, начиная с начала сентября. Но пока снижение температуры воздуха в первый месяц осени видно только ночью.
Усиление ветра и дожди синоптик Наталка Диденко прогнозировала как раз на 25 и 27-28 сентября соответственно. При этом ранее синоптик уже предупреждала, что погода начнет меняться в Украине 28-29 сентября.
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