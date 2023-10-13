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Україну запросили спостерігачем на навчання військового альянсу Північної Європи

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україну запросили як спостерігача на навчання членів Об’єднаних експедиційних сил - групи з десяти держав Північної Європи на чолі з Британією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Він подякував саміту Об’єднаних експедиційних сил за сильну підсумкову заяву.

"Лідери ОЕС засудили російську агресію та використання продовольства як зброї, підтвердили підтримання України та її шляху до НАТО, запросили Україну спостерігати за навчаннями ОЕС - 2024-2025", - написав президент.

Зеленський підкреслив, що, працюючи разом, країни додають Європі сили та впевненості.

Об’єднані експедиційні сили

Об’єднані експедиційні сили (Joint Expeditionary Force) - це багатонаціональні експедиційні сили, що були створені Британією у 2015 році. Вони складаються з дев'яти північноєвропейських союзників Британії, серед яких Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія. 

За потреби ОЕС можуть розгорнути понад 10 тисяч військових для проведення гуманітарних місій, або бойових операцій високої інтенсивності.

Зазначимо, що Зеленський сьогодні виступав перед учасниками зустрічі спільноти Joint Expeditionary Force. Зокрема, він спрогнозував два варіанти для майбутнього Європи.

Він також заявив, що цієї зими окупанти можуть знову вдатись до енергетичного терору, але вже у більшому масштабі.

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Володимир Зеленський