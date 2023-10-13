Украину пригласили наблюдателем на учения военного альянса Северной Европы

Он поблагодарил саммит Объединенных экспедиционных сил за сильное итоговое заявление.

"Лидеры ОЭС осудили российскую агрессию и использование продовольствия как оружия, подтвердили поддержку Украины и ее пути в НАТО, пригласили Украину наблюдать за учениями ОЭС - 2024-2025", - написал президент.

Зеленский подчеркнул, что, работая вместе, страны придают Европе силы и уверенности.

Объединенные экспедиционные силы

Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force) - это многонациональные экспедиционные силы, созданные Британией в 2015 году. Они состоят из девяти североевропейских союзников Британии, среди которых Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия.

При необходимости ОЭС могут развернуть более 10 тысяч военных для проведения гуманитарных миссий или боевых операций высокой интенсивности.

Отметим, что Зеленский выступал перед участниками встречи сообщества Joint Expeditionary Force. В частности, он спрогнозировал два варианта для будущего Европы.

Он также заявил, что этой зимой оккупанты могут снова прибегнуть к энергетическому террору, но уже в большем масштабе.

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