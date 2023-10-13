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Історичний поворот. Зеленський спрогнозував два варіанти для майбутнього Європи

Україна, П'ятниця 13 жовтня 2023 14:16
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Історичний поворот. Зеленський спрогнозував два варіанти для майбутнього Європи Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Наразі Україна та інші країни Європи знаходяться на "історичному повороті". І для подальшого майбутнього може бути лише два варіанти.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на його виступ перед учасниками зустрічі спільноти Joint Expeditionary Force.

"Усі ми зараз - на історичному повороті. Варіантів лише два: або терористичній Росії вдасться зламати свободу, і тоді всім нашим континентом пошириться зона геополітичної нестабільності, яка існує на сході Європи", - сказав він.

Або, за його словами, інший варіант, який можливий завдяки багатьом рівням і форматам співпраці, зокрема регіональним, завдяки спільному захисту свободи, Росія програє в цьому протистоянні.

"І коли вона програє, як наслідок, буде реалізовано історичний шанс на геополітичну стабільність по всій лінії від Скандинавії через Мінськ і Київ до Південного Кавказу", - зазначив Зеленський.

На думку президента, такого шансу у попередніх поколінь не було, бо "Росія завжди залишала собі потенціал для дестабілізації".

"Але зараз у нас із вами є. І ми маємо його реалізувати. Впевнений, реалізуємо", - констатував він, додавши, шо Україні потрібна надійна геополітична стабільність у Європі та ширше - у євроатлантичному просторі.

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Володимир Зеленський
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