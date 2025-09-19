Україну запросили на переговори щодо "стіни дронів" на східному кордоні ЄС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зустріч анонсував європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс. Він повідомив агентству, що деякі країни ЄС ще минулого тижня обговорювали ідею оборонної лінії проти дронів, а виконавчий орган ЄС тепер прагне швидко втілити цю концепцію в реальність.

Аналітики та офіційні особи заявили, що це вторгнення виявило прогалини у здатності Європи та НАТО захищатися від безпілотників, хоча повітряні сили Польщі та союзників по НАТО збили кілька з них.

"Ми справді хочемо просуватися вперед з дуже інтенсивними й ефективними приготуваннями, щоб почати заповнювати цю прогалину, яка є для нас дуже небезпечною... якомога швидше", - сказав Кубілюс у телефонному інтерв’ю.

Він повідомив, що проведе відеоконференцію з міністрами оборони країн Східної Європи та представником України, яка може поділитися уроками з війни, розв’язаної Росією після її вторгнення у 2022 році.

"Я повернувся з Києва два дні тому, і ми говорили як з урядом, так і з представниками промисловості. Вони зацікавлені поділитися своїм досвідом і ноу-хау", - зазначив Кубілюс, колишній прем’єр-міністр Литви, який торік був призначений першим в історії ЄС комісаром з питань оборони.

Єврокомісар також зазначив, що обговорення все ще перебувають на початковій стадії, але він бачить цей проєкт як поєднання сенсорів, різних видів озброєння та систем радіоелектронної боротьби, які будуть виявляти і нейтралізовувати дрони, що наближаються.

За його словами, наразі зарано оцінювати вартість такої системи або терміни її створення, хоча деякі публічні оцінки аналітиків припускають, що це можна реалізувати впродовж року.