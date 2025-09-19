В Україну заходять оборонні гіганти: вже 25 компаній розгортають виробництво

"Наразі вже 25 закордонних компаній, зокрема гіганти світового оборонного виробництва, перебувають на різних етапах локалізації виробництва своєї продукції в Україні", - написав міністр.

За його словами, кожен виробник працює в тісному діалозі з українським урядом.

"Ми пропонуємо партнерам різні моделі співпраці, зокрема й “данську модель”, Build with Ukraine/Build in Ukraine. Пріоритет - щоб основна частина продукції компанії йшла на потреби українського війська", - додав Шмигаль.

Голова Міноборони також стверджує, що в Україні створять Defence City - спеціальний режим для розвитку оборонної промисловості, який передбачає багато позитивних моментів для інвесторів.

Так в рамках режиму Defence City будуть діяти:

податкові пільги;

спрощення митних процедур;

механізм релокації виробництв у безпечніші регіони;

розширення державної фінансової підтримки;

можливості для експорту й інтеграції у глобальні ланцюги.

"Закликаємо іноземні компанії інвестувати в Україну й відкривати тут свої виробництва. Саме в Україні зараз створюється новітнє озброєння, здатне впливати на поле бою. Тому інвестиція в український ОПК - найкраща інвестиція в оборону всієї Європи", - підкреслив Шмигаль.

Фото: уряд намагається забезпечити оборонному бізнесу вигідні умови (facebook Денис Шмигаль)