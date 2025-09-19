В Україну заходять оборонні гіганти: вже 25 компаній розгортають виробництво

В Україні формують новий оборонний хаб Defence City, до роботи вже долучились 25 провідних світових компаній. Інвестиції йдуть у виробництво зброї, яку також передають на фронт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля в Facebook.
"Наразі вже 25 закордонних компаній, зокрема гіганти світового оборонного виробництва, перебувають на різних етапах локалізації виробництва своєї продукції в Україні", - написав міністр.
За його словами, кожен виробник працює в тісному діалозі з українським урядом.
"Ми пропонуємо партнерам різні моделі співпраці, зокрема й “данську модель”, Build with Ukraine/Build in Ukraine. Пріоритет - щоб основна частина продукції компанії йшла на потреби українського війська", - додав Шмигаль.
Голова Міноборони також стверджує, що в Україні створять Defence City - спеціальний режим для розвитку оборонної промисловості, який передбачає багато позитивних моментів для інвесторів.
Так в рамках режиму Defence City будуть діяти:
"Закликаємо іноземні компанії інвестувати в Україну й відкривати тут свої виробництва. Саме в Україні зараз створюється новітнє озброєння, здатне впливати на поле бою. Тому інвестиція в український ОПК - найкраща інвестиція в оборону всієї Європи", - підкреслив Шмигаль.
Нагадаємо, напередодні глава МО Денис Шмигаль провів зустріч з польськими колегами. Сторони вирішили створити спільні оборонні проекти, особливо що стосується безпілотних систем.
Також Шмигаль пообіцяв, що Міноборони забезпечить 1000 дронів-перехоплювачів в Україні за добу - цього варто очікувати найближчим часом.