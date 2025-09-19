RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

В Украину заходят оборонные гиганты: уже 25 компаний разворачивают производство

Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В Украине формируют новый оборонный хаб Defence City, к работе уже присоединились 25 ведущих мировых компаний. Инвестиции идут в производство оружия, которое также передают на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля в Facebook.

"Сейчас уже 25 зарубежных компаний, в том числе гиганты мирового оборонного производства, находятся на разных этапах локализации производства своей продукции в Украине", - написал министр.

По его словам, каждый производитель работает в тесном диалоге с украинским правительством.

"Мы предлагаем партнерам различные модели сотрудничества, в том числе и "датскую модель", Build with Ukraine/Build in Ukraine. Приоритет - чтобы основная часть продукции компании шла на нужды украинского войска", - добавил Шмыгаль.

Глава Минобороны также утверждает, что в Украине создадут Defence City - специальный режим для развития оборонной промышленности, который предусматривает много положительных моментов для инвесторов.

Так в рамках режима Defence City будут действовать:

  • налоговые льготы;
  • упрощение таможенных процедур;
  • механизм релокации производств в более безопасные регионы;
  • расширение государственной финансовой поддержки;
  • возможности для экспорта и интеграции в глобальные цепи.

"Призываем иностранные компании инвестировать в Украину и открывать здесь свои производства. Именно в Украине сейчас создается новейшее вооружение, способное влиять на поле боя. Поэтому инвестиция в украинский ОПК - лучшая инвестиция в оборону всей Европы", - подчеркнул Шмыгаль.

Фото: правительство пытается обеспечить оборонному бизнесу выгодные условия (facebook Денис Шмыгаль)

Напомним, накануне глава МО Денис Шмыгаль провел встречу с польскими коллегами. Стороны решили создать совместные оборонные проекты, особенно что касается беспилотных систем.

Также Шмыгаль пообещал, что Минобороны обеспечит 1000 дронов-перехватчиков в Украине за сутки - этого стоит ожидать в ближайшее время.

