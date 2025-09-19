В Украину заходят оборонные гиганты: уже 25 компаний разворачивают производство

В Украине формируют новый оборонный хаб Defence City, к работе уже присоединились 25 ведущих мировых компаний. Инвестиции идут в производство оружия, которое также передают на фронт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля в Facebook.
"Сейчас уже 25 зарубежных компаний, в том числе гиганты мирового оборонного производства, находятся на разных этапах локализации производства своей продукции в Украине", - написал министр.
По его словам, каждый производитель работает в тесном диалоге с украинским правительством.
"Мы предлагаем партнерам различные модели сотрудничества, в том числе и "датскую модель", Build with Ukraine/Build in Ukraine. Приоритет - чтобы основная часть продукции компании шла на нужды украинского войска", - добавил Шмыгаль.
Глава Минобороны также утверждает, что в Украине создадут Defence City - специальный режим для развития оборонной промышленности, который предусматривает много положительных моментов для инвесторов.
Так в рамках режима Defence City будут действовать:
"Призываем иностранные компании инвестировать в Украину и открывать здесь свои производства. Именно в Украине сейчас создается новейшее вооружение, способное влиять на поле боя. Поэтому инвестиция в украинский ОПК - лучшая инвестиция в оборону всей Европы", - подчеркнул Шмыгаль.
Напомним, накануне глава МО Денис Шмыгаль провел встречу с польскими коллегами. Стороны решили создать совместные оборонные проекты, особенно что касается беспилотных систем.
Также Шмыгаль пообещал, что Минобороны обеспечит 1000 дронов-перехватчиков в Украине за сутки - этого стоит ожидать в ближайшее время.