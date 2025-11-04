ua en ru
Вт, 04 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В Україну заходить холодний фронт: синоптик попередила про дощі 4 листопада

Україна, Вівторок 04 листопада 2025 07:00
UA EN RU
В Україну заходить холодний фронт: синоптик попередила про дощі 4 листопада Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 4 листопада (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні, 4 листопада, в західних і північних регіонах України очікуються дощі. Опади принесе холодний атмосферний фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Невеликі дощі також можливі на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині. На решті території країни - без опадів.

Температура повітря у вівторок знизиться: у західних, північних областях, а також на Вінниччині та Черкащині вдень очікується від +9 до +13 градусів. На півдні, у більшості центральних областей та на сході ще буде тепліше - від +12 до +16 градусів, місцями до +18 градусів.
В Україну заходить холодний фронт: синоптик попередила про дощі 4 листопада

У Києві 4 листопада небо буде хмарним, очікується дощ, температура знизиться до +10 градусів.

За прогнозом Діденко, 4-5 листопада в Україні переважатиме прохолодна погода. З 6 по 10 листопада очікується короткочасне потепління, а вже з 11-12 листопада прийде відчутне похолодання - вночі температура опускатиметься нижче нуля, вдень становитиме від +2 до +8 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики Українського гідрометеорологічного центру розповіли, якою може бути погода в листопаді в цілому.

Детально про те, якою буде погода в Україні цього тижня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
Новини
Лише в окремих регіонах: в "Укренерго" дали графік відключення світла на 4 листопада
Лише в окремих регіонах: в "Укренерго" дали графік відключення світла на 4 листопада
Аналітика
Перемир'я чи "блекаут"? З чим Україна йде в зиму і чого чекати від Трампа
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перемир'я чи "блекаут"? З чим Україна йде в зиму і чого чекати від Трампа