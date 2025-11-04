В Україну заходить холодний фронт: синоптик попередила про дощі 4 листопада
Сьогодні, 4 листопада, в західних і північних регіонах України очікуються дощі. Опади принесе холодний атмосферний фронт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Невеликі дощі також можливі на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині. На решті території країни - без опадів.
Температура повітря у вівторок знизиться: у західних, північних областях, а також на Вінниччині та Черкащині вдень очікується від +9 до +13 градусів. На півдні, у більшості центральних областей та на сході ще буде тепліше - від +12 до +16 градусів, місцями до +18 градусів.
У Києві 4 листопада небо буде хмарним, очікується дощ, температура знизиться до +10 градусів.
За прогнозом Діденко, 4-5 листопада в Україні переважатиме прохолодна погода. З 6 по 10 листопада очікується короткочасне потепління, а вже з 11-12 листопада прийде відчутне похолодання - вночі температура опускатиметься нижче нуля, вдень становитиме від +2 до +8 градусів.
