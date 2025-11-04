В Украину заходит холодный фронт: синоптик предупредила о дождях 4 ноября

Сегодня, 4 ноября, в западных и северных регионах Украины ожидаются дожди. Осадки принесет холодный атмосферный фронт.

Небольшие дожди также возможны в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. На остальной территории страны - без осадков.

Температура воздуха во вторник снизится: в западных, северных областях, а также в Винницкой и Черкасской областях днем ожидается от +9 до +13 градусов. На юге, в большинстве центральных областей и на востоке еще будет теплее - от +12 до +16 градусов, местами до +18 градусов.



В Киеве 4 ноября небо будет облачным, ожидается дождь, температура снизится до +10 градусов.

По прогнозу Диденко, 4-5 ноября в Украине будет преобладать прохладная погода. С 6 по 10 ноября ожидается кратковременное потепление, а уже с 11-12 ноября придет ощутимое похолодание - ночью температура будет опускаться ниже нуля, днем составит от +2 до +8 градусов.