В Украину заходит холодный фронт: синоптик предупредила о дождях 4 ноября

Украина, Вторник 04 ноября 2025 07:00
В Украину заходит холодный фронт: синоптик предупредила о дождях 4 ноября Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 4 ноября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Сегодня, 4 ноября, в западных и северных регионах Украины ожидаются дожди. Осадки принесет холодный атмосферный фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Небольшие дожди также возможны в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. На остальной территории страны - без осадков.

Температура воздуха во вторник снизится: в западных, северных областях, а также в Винницкой и Черкасской областях днем ожидается от +9 до +13 градусов. На юге, в большинстве центральных областей и на востоке еще будет теплее - от +12 до +16 градусов, местами до +18 градусов.
В Киеве 4 ноября небо будет облачным, ожидается дождь, температура снизится до +10 градусов.

По прогнозу Диденко, 4-5 ноября в Украине будет преобладать прохладная погода. С 6 по 10 ноября ожидается кратковременное потепление, а уже с 11-12 ноября придет ощутимое похолодание - ночью температура будет опускаться ниже нуля, днем составит от +2 до +8 градусов.

Напомним, ранее синоптики Украинского гидрометеорологического центра рассказали, какой может быть погода в ноябре в целом.

Подробно о том, какой будет погода в Украине на этой неделе - читайте в материале РБК-Украина.

