ua en ru
Чт, 02 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Синоптики попередили про заморозки найближчим часом: де саме

Україна, Четвер 02 жовтня 2025 16:42
UA EN RU
Синоптики попередили про заморозки найближчим часом: де саме Фото: синоптики прогнозують заморозки грунту та в повітрі (Getty images)
Автор: Маловічко Юлія

В Україні в ніч на п’ятницю 3 жовтня очікуються заморозки в північних та західних областях на поверхні ґрунту. В окремих областях ймовірні заморозки в повітрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

"Вночі 03 жовтня у більшості західних та північних областей заморозки на поверхні ґрунту 0-3° (I рівень небезпечності, жовтий); в Івано-Франківській, Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях заморозки в повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий)”, - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що 2-4 жовтня у Дніпропетровській, Харківській і Полтавській областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Зазначимо, що рівні небезпеки оголошують під час заморозків, щоб попередити про можливу шкоду для сільськогосподарських культур, садів, квітів та інших рослин, які не витримують низьких температур. Адже це може призвести до втрати урожаю та збитків.

Нагадаємо, що у жовтні середня температура в Україні буде на 1°С вище норми - від +7 до +13.

Водночас справжня зима вже в Карпатах. Сніг, сильний вітер та мінусова температура прийшла в гори, також зафіксували погану видимість, в тому числі через вітер.

Держслужби попереджають, що через такі погодні умови похід у гори може бути небезпечним. Туристам радять відмовитися від складних маршрутів та брати теплий одяг у разі походів.

Ще повідомлялось, що 24 вересня в Києві почалась метеорологічна осінь.Вона настала на тиждень пізніше за кліматичну норму.

При цьому, за прогнозами синоптиків та народних спостережень, у 2025 році очікується кілька хвиль потепління у жовтні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
Новини
Відключатимуть світло навіть там, де не планували: Чернігівщина посилює графіки
Відключатимуть світло навіть там, де не планували: Чернігівщина посилює графіки
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим