Синоптики попередили про заморозки найближчим часом: де саме

В Україні в ніч на п’ятницю 3 жовтня очікуються заморозки в північних та західних областях на поверхні ґрунту. В окремих областях ймовірні заморозки в повітрі.

"Вночі 03 жовтня у більшості західних та північних областей заморозки на поверхні ґрунту 0-3° (I рівень небезпечності, жовтий); в Івано-Франківській, Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях заморозки в повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий)”, - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що 2-4 жовтня у Дніпропетровській, Харківській і Полтавській областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Зазначимо, що рівні небезпеки оголошують під час заморозків, щоб попередити про можливу шкоду для сільськогосподарських культур, садів, квітів та інших рослин, які не витримують низьких температур. Адже це може призвести до втрати урожаю та збитків.