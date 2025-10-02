ua en ru
Синоптики предупредили о заморозках в ближайшее время: где именно

Украина, Четверг 02 октября 2025 16:42
UA EN RU
Синоптики предупредили о заморозках в ближайшее время: где именно Фото: синоптики прогнозируют заморозки почвы и в воздухе (Getty images)
Автор: Маловичко Юлия

В Украине в ночь на пятницу 3 октября ожидаются заморозки в северных и западных областях на поверхности почвы. В отдельных областях вероятны заморозки в воздухе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Ночью 03 октября в большинстве западных и северных областей заморозки на поверхности почвы 0-3° (I уровень опасности, желтый); в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

Также известно, что 2-4 октября в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отметим, что уровни опасности объявляют во время заморозков, чтобы предупредить о возможном вреде для сельскохозяйственных культур, садов, цветов и других растений, которые не выдерживают низких температур. Ведь это может привести к потере урожая и убытков.

Напомним, что в октябре средняя температура в Украине будет на 1°С выше нормы - от +7 до +13.

В то же время настоящая зима уже в Карпатах. Снег, сильный ветер и минусовая температура пришла в горы, также зафиксировали плохую видимость, в том числе из-за ветра.

Госслужбы предупреждают, что из-за таких погодных условий поход в горы может быть опасным. Туристам советуют отказаться от сложных маршрутов и брать теплую одежду в случае походов.

Еще сообщалось, что 24 сентября в Киеве началась метеорологическая осень. Она наступила на неделю позже климатической нормы.

При этом, по прогнозам синоптиков и народных наблюдений, в 2025 году ожидается несколько волн потепления в октябре.

