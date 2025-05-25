ua en ru
Нд, 25 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Україну йдуть дощі та перепад температур: де завтра буде найхолодніше, а де до +29

Неділя 25 травня 2025 16:11
UA EN RU
В Україну йдуть дощі та перепад температур: де завтра буде найхолодніше, а де до +29 Фото: В Україну йдуть дощі та різкий перепад температур 26 травня (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні 26 травня очікуються дощі та різкий перепад температур. У західних областях прогнозують лише +9, а на сході – до +29 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

Найпрохолодніше буде в західних областях - від +9 до +15 градусів.

На півночі очікується +18+22, у Сумській області - до +25. У центрі - +19...+23, у Полтавській та Дніпропетровській області місцями до +28. На півдні - +24...+28, у Одеській області трохи прохолодніше - +20...+24.

На сході України повітря прогріється до +26..+29 градусів.

Дощі прогнозують на заході, півночі (окрім Сумської області), у центрі (окрім Полтавської та Дніпропетровської області) та у Одеській області.

У східних і південних регіонах, включно з Кримом, збережеться суха погода. На Лівобережжі можливі штормові пориви вітру до 15-20 м/с - синоптики закликають бути обережними.

Погода в Києві

У Києві очікується дощ і помірна температура до +18...+19 градусів, вітер буде рвучким.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на перший місяць літа.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 2024 рік став найтеплішим у Києві за час проведення спостережень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві
NEWS
Який вигляд має багатоповерхівка на Лук'янівці після атаки на Київ: фоторепортаж
Який вигляд має багатоповерхівка на Лук'янівці після атаки на Київ: фоторепортаж
DAILY
Мами вивозять 17-річних синів за кордон, але вони пишуть НМТ, – Михайло Винницький, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Мами вивозять 17-річних синів за кордон, але вони пишуть НМТ, – Михайло Винницький, МОН