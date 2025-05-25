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В Украину идут дожди и перепад температур: где завтра будет холоднее всего, а где до +29

Воскресенье 25 мая 2025 16:11
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В Украину идут дожди и перепад температур: где завтра будет холоднее всего, а где до +29 Фото: В Украину идут дожди и резкий перепад температур 26 мая (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине 26 мая ожидаются дожди и резкий перепад температур. В западных областях прогнозируют лишь +9, а на востоке - до +29 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

Прохладнее всего будет в западных областях - от +9 до +15 градусов.

На севере ожидается +18+22, в Сумской области - до +25. В центре - +19...+23, в Полтавской и Днепропетровской области местами до +28. На юге - +24...+28, в Одесской области немного прохладнее - +20...+24.

На востоке Украины воздух прогреется до +26...+29 градусов.

Дожди прогнозируют на западе, севере (кроме Сумской области), в центре (кроме Полтавской и Днепропетровской области) и в Одесской области.

В восточных и южных регионах, включая Крым, сохранится сухая погода. На Левобережье возможны штормовые порывы ветра до 15-20 м/с - синоптики призывают быть осторожными.

Погода в Киеве

В Киеве ожидается дождь и умеренная температура до +18...+19 градусов, ветер будет порывистым.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на первый месяц лета.

По данным Центральной геофизической обсерватории, 2024 год стал самым теплым в Киеве за время проведения наблюдений.

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