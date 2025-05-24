Тепло з грозами: Укргідрометцентр дав прогноз на перший місяць літа

У червні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в діапазоні 19-23 градусів тепла. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру .

Середня місячна кількість опадів 39-93 мм, в Карпатах 101-157 мм (на високогір’ї до 184 мм), в Криму місцями 28-37 мм.

Абсолютний мінімум - 1 - 9 градусів тепла, у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Сумській, Харківській, Луганській та Дніпропетровській областях та гірських районах місцями 0,3 - 3,4 градусів морозу, на високогір'ї Карпат до 5 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури становить 2 - 38,5 градусів, в Одеській, Херсонській, Харківській та Луганській областях місцями 39 - 39,8 градусів, в Карпатах та горах Криму 25 - 33 градусів.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що в червні середня місячна температура повітря в Україні становить 17 - 22 градусів, в гірських районах 11 - 18 градусів.

Місячна кількість опадів очікується 45 - 82 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті 103 - 152 мм, що в межах (80 - 120 %) норми.

Погода в Україні

Нагадаємо, у травні в Україні переважали північні та північно-західні синоптичні процеси. Вони часто поширювали холодне повітря арктичного походження по території країни. Тому травень цього видався на диво прохолодним.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 2024 рік став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень. Середньорічна температура 2024 року у столиці склала 11,4 градусів тепла, що на 2,4 градусів вище кліматичної норми. Він став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень.

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