В Україну йдуть дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на 12 лютого

У четвер, 12 лютого, в Україні очікується вплив теплого атмосферного фронту, який принесе дощі та мокрий сніг у частину регіонів, а також поривчастий вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на синоптика Наталку Діденко.
Читайте також: Україну чекають різкі контрасти температур: карти погоди на кожен день тижня
За прогнозом, дощі, місцями з мокрим снігом, пройдуть у західних і північних областях. На решті території країни переважатиме хмарна погода без істотних опадів.
Синоптик також попередила про південний рвучкий вітер, який подекуди може бути сильним.
У ніч на 12 лютого температура становитила від +2 до -3 градусів, а у східних областях опускалась до -12 градусів.
Вдень повітря прогріється до:
У столиці четвер буде вітряним і вологим. Вночі температура триматималась близько 0 градусів. А ось вдень очікується від +1 до +3 градусів.
За прогнозом синоптика, тепла волога погода протримається недовго - з 16 лютого можливе поступове, помірне похолодання.
Раніше РБК-Україна писало, що фахівці Укргідрометцентру представили коротку кліматичну характеристику лютого та розповіли, яким загалом може бути останній місяць зими.