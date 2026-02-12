RU

В Украину идут дожди и мокрый снег: прогноз погоды на 12 февраля

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 12 февраля (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В четверг, 12 февраля, в Украине ожидается влияние теплого атмосферного фронта, который принесет дожди и мокрый снег в часть регионов, а также порывистый ветер.

Где ожидаются осадки

По прогнозу, дожди, местами с мокрым снегом, пройдут в западных и северных областях. На остальной территории страны будет преобладать облачная погода без существенных осадков.

Синоптик также предупредила о южном порывистом ветре, который местами может быть сильным.

Температура ночью и днем

В ночь на 12 февраля температура составляла от +2 до -3 градусов, а в восточных областях опускалась до -12 градусов.

Днем воздух прогреется до:

  • +4 градусов в большинстве регионов;
  • +8 градусов на юге и западе;
  • +10 градусов в Крыму.

Погода в Киеве

В столице четверг будет ветреным и влажным. Ночью температура держалась около 0 градусов. А вот днем ожидается от +1 до +3 градусов.

Когда возможно похолодание

По прогнозу синоптика, теплая влажная погода продержится недолго - с 16 февраля возможно постепенное, умеренное похолодание.

 

Ранее РБК-Украина писало, что специалисты Укргидрометцентра представили краткую климатическую характеристику февраля и рассказали, каким в целом может быть последний месяц зимы.

ГидрометцентрПогода в УкраинеПогода в Киеве