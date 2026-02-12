В Україну йдуть дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на 12 лютого

У четвер, 12 лютого, в Україні очікується вплив теплого атмосферного фронту, який принесе дощі та мокрий сніг у частину регіонів, а також поривчастий вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на синоптика Наталку Діденко.

Де очікуються опади

За прогнозом, дощі, місцями з мокрим снігом, пройдуть у західних і північних областях. На решті території країни переважатиме хмарна погода без істотних опадів.

Синоптик також попередила про південний рвучкий вітер, який подекуди може бути сильним.



Температура вночі та вдень

У ніч на 12 лютого температура становитила від +2 до -3 градусів, а у східних областях опускалась до -12 градусів.

Вдень повітря прогріється до:

+4 градусів у більшості регіонів;

+8 градусів на півдні та заході;

+10 градусів у Криму.

Погода у Києві

У столиці четвер буде вітряним і вологим. Вночі температура триматималась близько 0 градусів. А ось вдень очікується від +1 до +3 градусів.

Коли можливе похолодання

За прогнозом синоптика, тепла волога погода протримається недовго - з 16 лютого можливе поступове, помірне похолодання.