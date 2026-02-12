ua en ru
В Україну йдуть дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на 12 лютого

Україна, Четвер 12 лютого 2026 07:00
В Україну йдуть дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на 12 лютого Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 12 лютого (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У четвер, 12 лютого, в Україні очікується вплив теплого атмосферного фронту, який принесе дощі та мокрий сніг у частину регіонів, а також поривчастий вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на синоптика Наталку Діденко.

Де очікуються опади

За прогнозом, дощі, місцями з мокрим снігом, пройдуть у західних і північних областях. На решті території країни переважатиме хмарна погода без істотних опадів.

Синоптик також попередила про південний рвучкий вітер, який подекуди може бути сильним.
Температура вночі та вдень

У ніч на 12 лютого температура становитила від +2 до -3 градусів, а у східних областях опускалась до -12 градусів.

Вдень повітря прогріється до:

  • +4 градусів у більшості регіонів;
  • +8 градусів на півдні та заході;
  • +10 градусів у Криму.

Погода у Києві

У столиці четвер буде вітряним і вологим. Вночі температура триматималась близько 0 градусів. А ось вдень очікується від +1 до +3 градусів.

Коли можливе похолодання

За прогнозом синоптика, тепла волога погода протримається недовго - з 16 лютого можливе поступове, помірне похолодання.

Раніше РБК-Україна писало, що фахівці Укргідрометцентру представили коротку кліматичну характеристику лютого та розповіли, яким загалом може бути останній місяць зими.

