В Україну йдуть дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на 12 лютого
У четвер, 12 лютого, в Україні очікується вплив теплого атмосферного фронту, який принесе дощі та мокрий сніг у частину регіонів, а також поривчастий вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на синоптика Наталку Діденко.
Де очікуються опади
За прогнозом, дощі, місцями з мокрим снігом, пройдуть у західних і північних областях. На решті території країни переважатиме хмарна погода без істотних опадів.
Синоптик також попередила про південний рвучкий вітер, який подекуди може бути сильним.
Температура вночі та вдень
У ніч на 12 лютого температура становитила від +2 до -3 градусів, а у східних областях опускалась до -12 градусів.
Вдень повітря прогріється до:
- +4 градусів у більшості регіонів;
- +8 градусів на півдні та заході;
- +10 градусів у Криму.
Погода у Києві
У столиці четвер буде вітряним і вологим. Вночі температура триматималась близько 0 градусів. А ось вдень очікується від +1 до +3 градусів.
Коли можливе похолодання
За прогнозом синоптика, тепла волога погода протримається недовго - з 16 лютого можливе поступове, помірне похолодання.
