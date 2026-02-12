В Украину идут дожди и мокрый снег: прогноз погоды на 12 февраля
В четверг, 12 февраля, в Украине ожидается влияние теплого атмосферного фронта, который принесет дожди и мокрый снег в часть регионов, а также порывистый ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Где ожидаются осадки
По прогнозу, дожди, местами с мокрым снегом, пройдут в западных и северных областях. На остальной территории страны будет преобладать облачная погода без существенных осадков.
Синоптик также предупредила о южном порывистом ветре, который местами может быть сильным.
Температура ночью и днем
В ночь на 12 февраля температура составляла от +2 до -3 градусов, а в восточных областях опускалась до -12 градусов.
Днем воздух прогреется до:
- +4 градусов в большинстве регионов;
- +8 градусов на юге и западе;
- +10 градусов в Крыму.
Погода в Киеве
В столице четверг будет ветреным и влажным. Ночью температура держалась около 0 градусов. А вот днем ожидается от +1 до +3 градусов.
Когда возможно похолодание
По прогнозу синоптика, теплая влажная погода продержится недолго - с 16 февраля возможно постепенное, умеренное похолодание.
