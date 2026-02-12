ua en ru
В Украину идут дожди и мокрый снег: прогноз погоды на 12 февраля

Украина, Четверг 12 февраля 2026 07:00
В Украину идут дожди и мокрый снег: прогноз погоды на 12 февраля Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 12 февраля (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В четверг, 12 февраля, в Украине ожидается влияние теплого атмосферного фронта, который принесет дожди и мокрый снег в часть регионов, а также порывистый ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Читайте также: Украину ждут резкие контрасты температур: карты погоды на каждый день недели

Где ожидаются осадки

По прогнозу, дожди, местами с мокрым снегом, пройдут в западных и северных областях. На остальной территории страны будет преобладать облачная погода без существенных осадков.

Синоптик также предупредила о южном порывистом ветре, который местами может быть сильным.
Можливо, це зображення (‎карта та ‎текст «‎那 990 9951 1000 35 Ls DNN H 020 1010 2한015씨요러.~ H /1015/ 1010 1005 1000 995 1005 1000 سمام 1005 1010 1010 H 1005 1000 1015 990 1020 1025 EMMERAMAI 1000 995 9901 TAMARA 985 I H 1020 1015 1010 1005 1000 995EMMERAM 995EM 990 985 990 995 1000 1005 -1010 1015 1020 T I ULRIKE (int. Nils) II T. 985 Namen: BWK/ FU Berlin lvygiwetterpate.de orhersage Bodendruck (hPa) für: Do. .12.02.26 2UTC Basis: ICON 1.02.260 00+036h 9 DeutscherWetterdienst TAMARAHI 1025 995 1000 H ከ-1005 ከ-መ 005 DWD 1010‎»‎‎)

Температура ночью и днем

В ночь на 12 февраля температура составляла от +2 до -3 градусов, а в восточных областях опускалась до -12 градусов.

Днем воздух прогреется до:

  • +4 градусов в большинстве регионов;
  • +8 градусов на юге и западе;
  • +10 градусов в Крыму.

Погода в Киеве

В столице четверг будет ветреным и влажным. Ночью температура держалась около 0 градусов. А вот днем ожидается от +1 до +3 градусов.

Когда возможно похолодание

По прогнозу синоптика, теплая влажная погода продержится недолго - с 16 февраля возможно постепенное, умеренное похолодание.

Ранее РБК-Украина писало, что специалисты Укргидрометцентра представили краткую климатическую характеристику февраля и рассказали, каким в целом может быть последний месяц зимы.

Гидрометцентр Погода в Украине Погода в Киеве
