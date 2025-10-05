В Україну йдуть дощі: якою буде погода 6 жовтня

У понеділок, 6 жовтня, погода в Україні очікується переважно хмарною та вологою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За словами синоптика, дощі найбільш ймовірні в західних областях, а на решті території України щільна хмарність.
Температура повітря особливо не зміниться, протягом дня передбачається до +15 градусів, на півдні та сході до +20 градусів, прохолодніше в західних областях, місцями до +9 градусів.
У Києві понеділок буде хмарним, без істотних опадів, можливі тумани.
Протягом дня 6–го жовтня у столицідо +14 градусів.
Нагадаємо, що , 5 жовтня, в Україні буде по-осінньому прохолодною та вологою. На півдні та сході пройдуть дощі, на заході - сухо, але відчутно свіжо. З прогнозом погоди на сьогодні можна ознайомитись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що рятувальники ще 3 жовтня попередили про різке ускладнення погодних умов у горах і закликали туристів відмовитися від виходів у високогір’я.