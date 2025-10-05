UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Україну йдуть дощі: якою буде погода 6 жовтня

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 6 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У понеділок, 6 жовтня, погода в Україні очікується переважно хмарною та вологою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За словами синоптика, дощі найбільш ймовірні в західних областях, а на решті території України щільна хмарність.

Температура повітря особливо не зміниться, протягом дня передбачається до +15 градусів, на півдні та сході до +20 градусів, прохолодніше в західних областях, місцями до +9 градусів.

Погода у Києві

У Києві понеділок буде хмарним, без істотних опадів, можливі тумани.
Протягом дня 6–го жовтня у столицідо +14 градусів.

Нагадаємо, що , 5 жовтня, в Україні буде по-осінньому прохолодною та вологою. На півдні та сході пройдуть дощі, на заході - сухо, але відчутно свіжо. З прогнозом погоди на сьогодні можна ознайомитись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що рятувальники ще 3 жовтня попередили про різке ускладнення погодних умов у горах і закликали туристів відмовитися від виходів у високогір’я.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в Україні