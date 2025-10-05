RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Украину идут дожди: какой будет погода 6 октября

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 6 октября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В понедельник, 6 октября, погода в Украине ожидается преимущественно облачной и влажной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По словам синоптика, дожди наиболее вероятны в западных областях, а на остальной территории Украины плотная облачность.

Температура воздуха особо не изменится, в течение дня предполагается до +15 градусов, на юге и востоке до +20 градусов, прохладнее в западных областях, местами до +9 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве понедельник будет облачным, без существенных осадков, возможны туманы.
В течение дня 6-го октября в столице до +14 градусов.

 

Напомним, что 5 октября, в Украине будет по-осеннему прохладной и влажной. На юге и востоке пройдут дожди, на западе - сухо, но ощутимо свежо. С прогнозом погоды на сегодня можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

Заметим, что спасатели еще 3 октября предупредили о резком осложнении погодных условий в горах и призвали туристов отказаться от выходов в высокогорье.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в Украине