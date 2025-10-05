Украину идут дожди: какой будет погода 6 октября

По словам синоптика, дожди наиболее вероятны в западных областях, а на остальной территории Украины плотная облачность.

Температура воздуха особо не изменится, в течение дня предполагается до +15 градусов, на юге и востоке до +20 градусов, прохладнее в западных областях, местами до +9 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве понедельник будет облачным, без существенных осадков, возможны туманы.

В течение дня 6-го октября в столице до +14 градусов.