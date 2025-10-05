Украину идут дожди: какой будет погода 6 октября

В понедельник, 6 октября, погода в Украине ожидается преимущественно облачной и влажной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
По словам синоптика, дожди наиболее вероятны в западных областях, а на остальной территории Украины плотная облачность.
Температура воздуха особо не изменится, в течение дня предполагается до +15 градусов, на юге и востоке до +20 градусов, прохладнее в западных областях, местами до +9 градусов.
В Киеве понедельник будет облачным, без существенных осадков, возможны туманы.
В течение дня 6-го октября в столице до +14 градусов.
Напомним, что 5 октября, в Украине будет по-осеннему прохладной и влажной. На юге и востоке пройдут дожди, на западе - сухо, но ощутимо свежо. С прогнозом погоды на сегодня можно ознакомиться в материале РБК-Украина.
Заметим, что спасатели еще 3 октября предупредили о резком осложнении погодных условий в горах и призвали туристов отказаться от выходов в высокогорье.