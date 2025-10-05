Мокрий сніг в Карпатах та дощі на півдні: прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні, 5 жовтня, в Україні буде по-осінньому прохолодною та вологою. На півдні та сході пройдуть дощі, на заході - сухо, але відчутно свіжо. В горах Карпат можливі дощ і мокрий сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.
Сьогодні синоптична ситуація в Україні буде визначатися атмосферними фронтами та полем зниженого тиску. На більшій частині країни очікується прохолодна і волога повітряна маса, а дощі пройдуть у південних, східних та окремих західних областях.
За прогнозом синоптиків сьогодні передбачається:
- південь та схід - місцями дощі,
- на Одещині - сухо; температура вдень +15…+18°,
- західні області - +9…+12°, переважно без опадів,
- північ та центр - +12…+18°, у деяких районах можливий короткочасний дощ,
- Карпати - дощ та мокрий сніг, вдень +1…+6°, вночі близько 0°.
Вітер східний та південно-східний, місцями пориви до 15-20 м/с.
Погода в столиці
У столиці впродовж дня переважно без опадів, лише ввечері можливий невеликий дощ.
Денна температура коливатиметься +14…+15°.
Загалом синоптики радять одягатися тепло, особливо на заході та в гірських районах, а південним та східним регіонам варто мати з собою парасольки через локальні дощі.
Зауважимо, що рятувальники ще 3 жовтня попередили про різке ускладнення погодних умов у горах і закликали туристів відмовитися від виходів у високогір’я.
Також ми розповідали, що вересень у Києві виявився теплішим за норму. Таким чином середня температура становила +16,8°С, що на 1,9°С вище кліматичної норми.
Найспекотнішим було 1 вересня (+31,1°С), а найхолоднішим - 26 число (+4,7°С). Опадів випало 78% від місячної норми.