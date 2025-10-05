Мокрий сніг в Карпатах та дощі на півдні: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 5 жовтня, в Україні буде по-осінньому прохолодною та вологою. На півдні та сході пройдуть дощі, на заході - сухо, але відчутно свіжо. В горах Карпат можливі дощ і мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко .

Загалом синоптики радять одягатися тепло, особливо на заході та в гірських районах, а південним та східним регіонам варто мати з собою парасольки через локальні дощі.

У столиці впродовж дня переважно без опадів, лише ввечері можливий невеликий дощ.

Сьогодні синоптична ситуація в Україні буде визначатися атмосферними фронтами та полем зниженого тиску. На більшій частині країни очікується прохолодна і волога повітряна маса, а дощі пройдуть у південних, східних та окремих західних областях.

Зауважимо, що рятувальники ще 3 жовтня попередили про різке ускладнення погодних умов у горах і закликали туристів відмовитися від виходів у високогір’я.

Також ми розповідали, що вересень у Києві виявився теплішим за норму. Таким чином середня температура становила +16,8°С, що на 1,9°С вище кліматичної норми.

Найспекотнішим було 1 вересня (+31,1°С), а найхолоднішим - 26 число (+4,7°С). Опадів випало 78% від місячної норми.