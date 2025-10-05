ua en ru
Мокрий сніг в Карпатах та дощі на півдні: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Неділя 05 жовтня 2025 07:00
Мокрий сніг в Карпатах та дощі на півдні: прогноз погоди на сьогодні Фото: частину України сьогодні накриють дощі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 5 жовтня, в Україні буде по-осінньому прохолодною та вологою. На півдні та сході пройдуть дощі, на заході - сухо, але відчутно свіжо. В горах Карпат можливі дощ і мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Сьогодні синоптична ситуація в Україні буде визначатися атмосферними фронтами та полем зниженого тиску. На більшій частині країни очікується прохолодна і волога повітряна маса, а дощі пройдуть у південних, східних та окремих західних областях.

На зображенні може бути: карта та текст «Береств BOL 06h7 00 +7° 5+-7+ +11'..+3" СЪКА +B 6+_8+ +14.+16 Луцьк Чеигт Украйнський гдрометеорологичний центр meteo.gov.ua +15 KA СУМСЬКА ОбЛАСТЬ ＋プ+ 31+۱1+ Льв. Воронеж +13 +15 КИΊВ -14_+16 +14°..+16 Житомир Суми лн +13._+15" -13 +13_+15 Ужгор- Рранктвськ +14.+16 +16 Винии YKPAIHAO +9° +13 +14-. +14_+16 Полтава +9° +9°_+7 +13.+15" Черн.ецо 4e ОБЛАСТЬ) +10_+8° ЛУгАНСЬКА Днытро МОЛДОВА МИКОЛАЕ Луганськ +11°_+9 +17_-19 Донёь +17 3anopix ЮДЕСЬКА ОБЛА +11°_+9° +17 +17_+19° +13 -16°_+18 РУМУНИЯ ЗАПОРИЗЬКА оБЛАСТЬ Одеса -17°.+19° OITACTO Картографични дан. AT BisikoM картографн.данат-ваноми Wtm АВтО PECI +11° +۱+ +9° +19°..+21 Севастоподь Краснодар»

За прогнозом синоптиків сьогодні передбачається:

  • південь та схід - місцями дощі,
  • на Одещині - сухо; температура вдень +15…+18°,
  • західні області - +9…+12°, переважно без опадів,
  • північ та центр - +12…+18°, у деяких районах можливий короткочасний дощ,
  • Карпати - дощ та мокрий сніг, вдень +1…+6°, вночі близько 0°.

Вітер східний та південно-східний, місцями пориви до 15-20 м/с.

Погода в столиці

У столиці впродовж дня переважно без опадів, лише ввечері можливий невеликий дощ.

Денна температура коливатиметься +14…+15°.

Загалом синоптики радять одягатися тепло, особливо на заході та в гірських районах, а південним та східним регіонам варто мати з собою парасольки через локальні дощі.

Зауважимо, що рятувальники ще 3 жовтня попередили про різке ускладнення погодних умов у горах і закликали туристів відмовитися від виходів у високогір’я.

Також ми розповідали, що вересень у Києві виявився теплішим за норму. Таким чином середня температура становила +16,8°С, що на 1,9°С вище кліматичної норми.

Найспекотнішим було 1 вересня (+31,1°С), а найхолоднішим - 26 число (+4,7°С). Опадів випало 78% від місячної норми.

