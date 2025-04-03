В Україну йде суттєве похолодання та сніг, місцями до 15 см

Найближчими днями в Україні очікується суттєве похолодання. Синоптики попереджають про сніг та ожеледицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Згідно з даними Укргідрометцентру, через переміщення арктичного повітря та активний циклон 6 та 7 квітня у західних, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях очікуються:

мокрий сніг та сніг, місцями до 15 сантиметрів;

ожеледиця на дорогах;

пориви вітру до 15-20 м/с, особливо в західних областях;

нічні заморозки 0 - -6 градусів, а у Карпатах - до -10 градусів.

Зокрема заморозки та холодна погода поширяться й на інші території України з 8 по 10 квітня.

"Також можливі перебої в роботі транспорту, енергетичних та комунальних служб.Закликаємо водіїв та пішоходів бути обережними на дорогах", - пише ДСНС.