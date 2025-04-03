В Украину идет существенное похолодание и снег, местами до 15 см

В ближайшие дни в Украине ожидается существенное похолодание. Синоптики предупреждают о снеге и гололеде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

Согласно данным Укргидрометцентра, из-за перемещения арктического воздуха и активного циклона 6 и 7 апреля в западных, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях ожидаются:

мокрый снег и снег, местами до 15 сантиметров;

гололедица на дорогах;

порывы ветра до 15-20 м/с, особенно в западных областях;

ночные заморозки 0 - -6 градусов, а в Карпатах - до -10 градусов.

В частности заморозки и холодная погода распространятся и на другие территории Украины с 8 по 10 апреля.

"Также возможны перебои в работе транспорта, энергетических и коммунальных служб. Призываем водителей и пешеходов быть осторожными на дорогах", - пишет ГСЧС.