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В Україну йде похолодання зі снігом: синоптик назвала дату

Україна, Середа 02 квітня 2025 12:11
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В Україну йде похолодання зі снігом: синоптик назвала дату Фото: в Україну зайде похолодання зі снігом найближчими днями (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україну насувається похолодання. Окрім зниження теммператури очікується і сніг.

Поо це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"У неділю, 6 квітня, ймовірний сніг. Плюс сильний вітер", - розповіла вона.

За даними синоптика, почнеться похолодання 5 квітня та зайде на захід, північ, частину центра.

"Та й сніг вже ймовірний в суботу в західних областях, але масштабніше - вже з неділі", - попередила Діденко.

Важливо, що за словами синоптика, період холоду затримається на весь наступний тиждень.
В Україну йде похолодання зі снігом: синоптик назвала дату
В Україні очікується похолодання зі снігом з 6 квітня (facebook.com/tala.didenko)

Сніг в Україні

Перша частина березня 2025 року в Україні видалася досить теплою. Але вже починаючи з 15 березня в Україну зайшло похолодання, причому на Волині до похолодання додався сніг.

Раніше синоптики попереджали про похолодання і у квітні. Причому, синоптик Наталка Діденко попереджала, що 7-9 квітня в Україні ймовірні заморозки.

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