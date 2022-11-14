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В Україну йде різке похолодання та сніг: синоптик дала прогноз погоди на найближчі дні

Фото: в Україну йде різке похолодання та сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Завтра в Україні буде сонячно та сухо, у деяких областях очікується до 14 градусів тепла. При цьому вже починаючи з 16 листопада прогнозують значне похолодання та опади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталки Діденко.

Прогноз погоди на завтра

Вівторок в Україні буде сухим та навіть сонячним, якщо не буде туману.

Протягом дня у більшості областей прогнозують +3+8 градусів, у західних областях та у південній частині України буде тепло, +9+14 градусів.

У Києві 15 листопада очікується комфортна погода - без опадів, із сонцем, хоча й холоднувато. Вдень максимально до +7 градусів.

Прогноз погоди до кінця робочого тижня

Протягом 16-18 листопада в Україну зайде ще холодніша повітряна маса. Градуси попрямують до мінусової температури навіть у денні години, а атмосферні фронти принесуть опади. Дощі є поступово переходитимуть у мокрий сніг.

Діденко також радить водіям не зволікати та міняти гуму на автомобілях.

Нагадаємо, сьогодні в Україні сухо, без дощів, але з туманами зранку.

РБК-України також раніше повідомляло, що на цьому тижні очікуються сніг. В цей час варто очікувати і похолодання.

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