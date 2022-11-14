В Украине идет резкое похолодание и снег: синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни

Прогноз погоды на завтра

Вторник в Украине будет сухим и даже солнечным, если не будет тумана.

В течение дня в большинстве областей прогнозируют +3+8 градусов, в западных областях и южной части Украины будет тепло, +9+14 градусов.

В Киеве 15 ноября ожидается комфортная погода - без осадков, с солнцем, хотя и прохладно. Днем до +7 градусов.

Прогноз погоды до конца рабочей недели

В течение 16-18 ноября в Украину зайдет еще более холодная воздушная масса. Градусы направятся к минусовой температуре даже в дневные часы, а атмосферные фронты принесут осадки. Дожди постепенно будут переходить в мокрый снег.

Диденко также советует водителям не медлить и менять резину на автомобилях.

Напомним, сегодня в Украине сухо, без дождей, но с туманами с утра.

РБК-Украина также ранее сообщала, что на этой неделе ожидаются снег. В это время следует ожидать и похолодания.

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