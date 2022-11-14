Без дощів, але з туманами: синоптики розповіли про погоду сьогодні

Сьогодні, 14 листопада, в Україні буде сухо, без дощів, але з туманами зранку одразу у кількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Як повідомлялось, вже на цьому тижні в Україні випаде сніг. В цей час варто очікувати і похолодання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.