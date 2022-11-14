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Без дощів, але з туманами: синоптики розповіли про погоду сьогодні

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Україна, Понеділок 14 листопада 2022 07:00
Без дощів, але з туманами: синоптики розповіли про погоду сьогодні Фото: синоптики розповіли про погоду сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 14 листопада, в Україні буде сухо, без дощів, але з туманами зранку одразу у кількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Дощі

Без опадів

Тумани

У західних, Вінницькій, Київській та Житомирській областях вранці

Температура

вдень 3-8° тепла, у західній та південній частинах 9-13°.

Як повідомлялось, вже на цьому тижні в Україні випаде сніг. В цей час варто очікувати і похолодання.

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