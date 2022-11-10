Вже скоро. Синоптик розповіла, коли в Україні випаде сніг

Фото: синоптик розповіла, коли в Україні випаде сніг (GettyImages)

Вже на наступному тижні в Україні випаде сніг. В цей час варто очікувати і похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз у Facebook синоптика Наталки Діденко.