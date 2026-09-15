В Україну йде різке похолодання: синоптик назвала точну дату

Чого українцям чекати від погоди 16 вересня

Експерт розповіла, що в середу, 16 вересня, в Україні очікується "комфортна синоптична ситуація".

"Буде багато сонця та тепла", - уточнила Діденко.

Найвищою температура повітря може бути у західних областях - до +22...+26°С.

Тим часом у більшості областей України впродовж дня передбачається +20...+23°С.

Найсвіжіше ж буде у східній частині нашої країни - близько +17...+20°С.

Прогноз погоди по Україні на 16 вересня від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)

Яка синоптична ситуація буде в Києві

У Києві, за словами Діденко, впродовж 16 вересня очікується чудова погода:

сухо;

сонячно;

тепло.

Повітря впродовж дня середи може прогрітись до 23 градусів тепла.

Коли Україну "накриє" істотне похолодання

"Практично увесь цей тиждень будемо насолоджуватися класичним бабиним літом", - розповіла Діденко.

Проте вже з найближчого понеділка - 21 вересня - погода в Україні різко зміниться.

Розпочнеться похолодання.

Очікується, що тоді температура повітря істотно знизиться - становитиме впродовж дня +10...+17°С.

Також у цей період, за даними синоптика, побільшає дощів.

"Через територію України проходитимуть атмосферні фронти, які принесуть помірні та сильні опади", - пояснила спеціаліст.

Водночас Діденко зауважила, що "цей прогноз ще потребуватиме уточнення".

"Проте це похолодання не остаточне, ще обов'язково будуть теплі дні", - підсумувала вона.