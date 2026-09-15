В Україну йде різке похолодання: синоптик назвала точну дату

Погода в Україні 16 вересня очікується комфортна й сонячна. Проте вже зараз "на горизонті" видніється відчутне похолодання з дощами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Експерт розповіла, що в середу, 16 вересня, в Україні очікується "комфортна синоптична ситуація".
"Буде багато сонця та тепла", - уточнила Діденко.
Найвищою температура повітря може бути у західних областях - до +22...+26°С.
Тим часом у більшості областей України впродовж дня передбачається +20...+23°С.
Найсвіжіше ж буде у східній частині нашої країни - близько +17...+20°С.
У Києві, за словами Діденко, впродовж 16 вересня очікується чудова погода:
Повітря впродовж дня середи може прогрітись до 23 градусів тепла.
"Практично увесь цей тиждень будемо насолоджуватися класичним бабиним літом", - розповіла Діденко.
Проте вже з найближчого понеділка - 21 вересня - погода в Україні різко зміниться.
Розпочнеться похолодання.
Очікується, що тоді температура повітря істотно знизиться - становитиме впродовж дня +10...+17°С.
Також у цей період, за даними синоптика, побільшає дощів.
"Через територію України проходитимуть атмосферні фронти, які принесуть помірні та сильні опади", - пояснила спеціаліст.
Водночас Діденко зауважила, що "цей прогноз ще потребуватиме уточнення".
"Проте це похолодання не остаточне, ще обов'язково будуть теплі дні", - підсумувала вона.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про "молоде бабине літо" в Україні - що це й коли насправді приходить осінь.
Крім того, в Українському гідрометеорологічного центрі пояснили, якою може бути погода в Україні у вересні в цілому.
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