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В Украину идет резкое похолодание: синоптик назвала точную дату

11:34 15.09.2026 Вт
2 мин
После классического "бабьего лета" температура в Украине существенно снизится
aimg Ирина Костенко
На Украину надвигается похолодание (фото: Getty Images)

Погода в Украине 16 сентября ожидается комфортная и солнечная. Однако уже сейчас "на горизонте" виднеется ощутимое похолодание с дождями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Чего ждать украинцам от погоды 16 сентября

Эксперт рассказала, что в среду, 16 сентября, в Украине ожидается "комфортная синоптическая ситуация".

"Будет много солнца и тепла", - уточнила Диденко.

Самая высокая температура воздуха может быть в западных областях - до +22...+26°С.

Между тем в большинстве областей Украины в течение дня предполагается +20...+23°С.

Свежее всего будет в восточной части нашей страны - около +17...+20°С.

Прогноз погоды по Украине на 16 сентября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)

Какая синоптическая ситуация будет в Киеве

В Киеве, по словам Диденко, в течение 16 сентября ожидается отличная погода:

  • сухо;
  • солнечно;
  • тепло.

Воздух в течение дня среды может прогреться до 23 градусов тепла.

Когда Украину "накроет" существенное похолодание

"Практически всю эту неделю будем наслаждаться классическим бабьим летом", - рассказала Диденко.

Читайте также: Осень готовит приятный сюрприз? Синоптик сказал, когда в Украину может прийти "бабье лето"

Однако уже с ближайшего понедельника - 21 сентября - погода в Украине резко изменится.

Начнется похолодание.

Ожидается, что тогда температура воздуха существенно снизится - составит в течение дня +10...+17°С.

Также в этот период, по данным синоптика, станет больше дождей.

"Через территорию Украины будут проходить атмосферные фронты, которые принесут умеренные и сильные осадки", - объяснила специалист.

В то же время Диденко отметила, что "этот прогноз еще будет нуждаться в уточнении".

"Тем не менее это похолодание не окончательное, еще обязательно будут теплые дни", - подытожила она.

Напомним, ранее мы рассказывали о "молодом бабьем лете" в Украине - что это и когда на самом деле приходит осень.

Кроме того, в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, какой может быть погода в сентябре в целом.

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