В Украину идет резкое похолодание: синоптик назвала точную дату

Погода в Украине 16 сентября ожидается комфортная и солнечная. Однако уже сейчас "на горизонте" виднеется ощутимое похолодание с дождями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Эксперт рассказала, что в среду, 16 сентября, в Украине ожидается "комфортная синоптическая ситуация".
"Будет много солнца и тепла", - уточнила Диденко.
Самая высокая температура воздуха может быть в западных областях - до +22...+26°С.
Между тем в большинстве областей Украины в течение дня предполагается +20...+23°С.
Свежее всего будет в восточной части нашей страны - около +17...+20°С.
В Киеве, по словам Диденко, в течение 16 сентября ожидается отличная погода:
Воздух в течение дня среды может прогреться до 23 градусов тепла.
"Практически всю эту неделю будем наслаждаться классическим бабьим летом", - рассказала Диденко.
Однако уже с ближайшего понедельника - 21 сентября - погода в Украине резко изменится.
Начнется похолодание.
Ожидается, что тогда температура воздуха существенно снизится - составит в течение дня +10...+17°С.
Также в этот период, по данным синоптика, станет больше дождей.
"Через территорию Украины будут проходить атмосферные фронты, которые принесут умеренные и сильные осадки", - объяснила специалист.
В то же время Диденко отметила, что "этот прогноз еще будет нуждаться в уточнении".
"Тем не менее это похолодание не окончательное, еще обязательно будут теплые дни", - подытожила она.
Напомним, ранее мы рассказывали о "молодом бабьем лете" в Украине - что это и когда на самом деле приходит осень.
Кроме того, в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, какой может быть погода в сентябре в целом.
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