В Україну йде антициклон: синоптик показала карту погоди на завтра

Нагадаємо, вчора 7 серпня потужна злива накрила столицю й у центрі Києві випала півмісячна норма опадів. У різних районах міста фіксували сильний дощ із поривами вітру.

Через негоду були повалені дерева, що спричинило ускладнення руху на дорогах. Також повідомлялося про перебої з електропостачанням у кількох районах.

Тим часом РБК-Україна дізналося у синоптика Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи, якою буде погода в серпні.