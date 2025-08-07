В Украину идет антициклон: синоптик показала карту погоды на завтра

Напомним, вчера 7 августа мощный ливень накрыл столицу и в центре Киеве выпала полумесячная норма осадков. В разных районах города фиксировали сильный дождь с порывами ветра.

Из-за непогоды были повалены деревья, что повлекло затруднение движения на дорогах. Также сообщалось о перебоях с электроснабжением в нескольких районах.

Тем временем РБК-Украина узнало у синоптика Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи, какой будет погода в августе.