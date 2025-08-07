RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Украину идет антициклон: синоптик показала карту погоды на завтра

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 8 августа (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

В пятницу, 8 августа, Украина будет находиться под влиянием антициклона. Благодаря этому осадки прекратятся, а температура воздуха будет довольно комфортной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

По ее прогнозу, атмосферный фронт обеспечит стабильную сухую и солнечную погоду во всех регионах страны.

На синоптической карте видно, что никаких активных фронтов над Украиной не ожидается. Такая ситуация, по словам Диденко, станет "ленивым днем" для метеорологов: без дождей, штормов или резких изменений температуры.

Температурные показатели останутся почти без изменений:

  • в большинстве регионов дневная температура составит от +24 до +29 градусов,
  • на юге и юго-востоке - до +33 градусов.

Погода в Киеве

В столице пятница пройдет без осадков, столбики термометров будут колебаться вблизи отметки +25 градусов.

"Между прочим - ночи уже много где холодноватые, пора держать неподалеку пижамки в цветочки уже с рукавом и прикрывать колени. Но это только ночью, днем будет комфортно тепло", - отметила Диденко.

 

Напомним, вчера 7 августа мощный ливень накрыл столицу и в центре Киеве выпала полумесячная норма осадков. В разных районах города фиксировали сильный дождь с порывами ветра.

Из-за непогоды были повалены деревья, что повлекло затруднение движения на дорогах. Также сообщалось о перебоях с электроснабжением в нескольких районах.

Тем временем РБК-Украина узнало у синоптика Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи, какой будет погода в августе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине