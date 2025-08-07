ua en ru
В Україну йде антициклон: синоптик показала карту погоди на завтра

Четвер 07 серпня 2025 11:26
В Україну йде антициклон: синоптик показала карту погоди на завтра Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 8 серпня (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

У п'ятницю, 8 серпня, Україна перебуватиме під впливом антициклону. Завдяки цьому опади припиняться, а температура повітря буде доволі комфортною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

За її прогнозом, атмосферний фронт забезпечить стабільну суху та сонячну погоду в усіх регіонах країни.

На синоптичній карті видно, що жодних активних фронтів над Україною не очікується. Така ситуація, за словами Діденко, стане "ледачим днем" для метеорологів: без дощів, штормів чи різких змін температури.

В Україну йде антициклон: синоптик показала карту погоди на завтра

Температурні показники залишаться майже без змін:

  • у більшості регіонів денна температура становитиме від +24 до +29 градусів,
  • на півдні та південному сході - до +33 градусів.

Погода у Києві

У столиці п’ятниця пройде без опадів, стовпчики термометрів коливатимуться поблизу позначки +25 градусів.

"Між іншим - ночі вже багато де холоднуваті, пора тримати неподалік піжамки у квіточки вже з рукавом та прикривати коліна. Але це лише вночі, вдень буде комфортно тепло", - зауважила Діденко.

Нагадаємо, вчора 7 серпня потужна злива накрила столицю й у центрі Києві випала півмісячна норма опадів. У різних районах міста фіксували сильний дощ із поривами вітру.

Через негоду були повалені дерева, що спричинило ускладнення руху на дорогах. Також повідомлялося про перебої з електропостачанням у кількох районах.

Тим часом РБК-Україна дізналося у синоптика Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи, якою буде погода в серпні.

